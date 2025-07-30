МЧС Башкортостана опубликовало памятку на случай атаки беспилотниками

При атаке БПЛА следует:

– в здании – по возможности спуститься в подвал или паркинг, не пользуясь лифтом;

– в квартире – найти место без окон и около несущих стен, сесть на пол;

– на улице – укрыться в здании или подземном переходе;

– в транспорте – покинуть его и найти укрытие.

Если обнаружили беспилотник:

– ни в коем случае не трогать его;

– покинуть место, где нашли устройство.

Также запрещено публиковать в соцсетях любые фото и любую информацию об атаке.