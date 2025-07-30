МЧС Башкортостана опубликовало памятку на случай атаки беспилотниками

Главное управление МЧС России по республике Башкортостан опубликовало памятку в связи с участившимися в последнее время атаками беспилотников на регионы России.
При атаке БПЛА следует:
– в здании – по возможности спуститься в подвал или паркинг, не пользуясь лифтом;
– в квартире – найти место без окон и около несущих стен, сесть на пол;
– на улице – укрыться в здании или подземном переходе;
– в транспорте – покинуть его и найти укрытие.
Если обнаружили беспилотник:
– ни в коем случае не трогать его;
– покинуть место, где нашли устройство.
Также запрещено публиковать в соцсетях любые фото и любую информацию об атаке.
Комментарии (0)