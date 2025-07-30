В Уфе спасли котенка, который упал в водосток

Как сообщили в Управлении гражданской защиты Уфы, котенок упал в водосток между двух зданий на глубину 10 метров.

Для его освобождения сотрудникам поисково-спасательного отряда пришлось выполнить сложную задачу – резать толстый металл.

С помощью альпинистского снаряжения спасатели спустились на 10 метров вглубь между зданиями. В итоге перепуганный малыш вновь встретился с радостной хозяйкой.

В УГЗ напомнили также, что спасатели оказывают помощь как людям, так и животным, однако в приоритете те вызовы, где существует угроза жизни и здоровью человека.