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В Уфе спасли котенка, который упал в водосток

Непростая спасательная операция развернулась в Уфе вчера, 29 июля, вечером.

Фото: УГЗ Уфы

Как сообщили в Управлении гражданской защиты Уфы, котенок упал в водосток между двух зданий на глубину 10 метров.

Для его освобождения сотрудникам поисково-спасательного отряда пришлось выполнить сложную задачу – резать толстый металл.

С помощью альпинистского снаряжения спасатели спустились на 10 метров вглубь между зданиями. В итоге перепуганный малыш вновь встретился с радостной хозяйкой.

В УГЗ напомнили также, что спасатели оказывают помощь как людям, так и животным, однако в приоритете те вызовы, где существует угроза жизни и здоровью человека.

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