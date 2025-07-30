У жителя Башкортостана изъяли контрафактные сигареты на 3,1 млн рублей

Следствие считает, что мужчина незаконно приобрел контрафактные сигареты и хранил их в своем гараже по улице Альмухаметова, а также в торговом павильоне по улице Карла Маркса в городе Кумертау для дальнейшей перепродажи.

Оперативники изъяли у него более 28 тыс. пачек сигарет на сумму более 3,1 млн рублей.

Теперь мужчине грозит ответственность по пункту «б» части шестой статьи 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированных табачных изделий, совершенные в особо крупном размере).

Уголовное дело направлено в Кумертауский межрайонный суд для рассмотрения по существу.