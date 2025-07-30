У жителя Башкортостана изъяли контрафактные сигареты на 3,1 млн рублей

Прокуратура Кумертау утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя.
Следствие считает, что мужчина незаконно приобрел контрафактные сигареты и хранил их в своем гараже по улице Альмухаметова, а также в торговом павильоне по улице Карла Маркса в городе Кумертау для дальнейшей перепродажи.
Оперативники изъяли у него более 28 тыс. пачек сигарет на сумму более 3,1 млн рублей.
Теперь мужчине грозит ответственность по пункту «б» части шестой статьи 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированных табачных изделий, совершенные в особо крупном размере).
Уголовное дело направлено в Кумертауский межрайонный суд для рассмотрения по существу.
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