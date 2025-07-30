Суд обязал мэрию Уфы обеспечить освещение на двух улицах

В ходе проверки выяснилось, что на улицах 2-ая Аэродромная и Вертолетная отсутствует уличное освещение.

«Указанное способствует риску совершения дорожно-транспортных происшествий в темное время суток и создает угрозу жизни, здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних, повреждения их имущества», – сообщили в прокуратуре.

Надзорное ведомство направило в суд исковое заявление о возложении на муниципалитет обязанности установить уличное освещение. Суд признал доводы прокуратуры обоснованными и удовлетворил их, с чем также согласился суд апелляционной инстанции.