В Роспотребнадзоре Башкортостана развеяли популярные мифы о педикулезе

Прежде всего, регулярное мытье волос вас не спасет: вши, наоборот, предпочитают чистую голову, так им проще добраться до кожи – места проживания и питания.

Заразиться педикулезом можно только при непосредственном контакте с людьми или при совместном пользовании вещами (расчески, полотенца, одежда).

Домашние животные не участвуют в передаче вшей. В воде бассейна их подцепить тоже невозможно.

Заболевание не всегда сопровождается зудом – может протекать и бессимптомно.

Если у кого-то из членов семьи появились вши, необходимо:

– приобрести в аптеке средство для обработки от педикулеза с учетом возраста: на диметиконе – с 3 лет; бензилбензоате, эфирных и минеральных маслах – с 5 лет;

– обработать средством голову, после чего вымыть ее с шампунем;

– удалить механическим способом (руками или частым гребнем) погибших паразитов;

– надеть чистое белье и одежду;

– постирать постельное белье и одежду, прогладить горячим утюгом с паром;

– проводить периодические осмотры в течение месяца через каждые 7-10 дней.