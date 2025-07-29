В Роспотребнадзоре Башкортостана развеяли популярные мифы о педикулезе

В преддверии начала учебного года в Роспотребнадзоре Башкортостана рассказали о педикулезе – заражении вшами, которое нередко происходит в учебных заведениях.
Прежде всего, регулярное мытье волос вас не спасет: вши, наоборот, предпочитают чистую голову, так им проще добраться до кожи – места проживания и питания.
Заразиться педикулезом можно только при непосредственном контакте с людьми или при совместном пользовании вещами (расчески, полотенца, одежда).
Домашние животные не участвуют в передаче вшей. В воде бассейна их подцепить тоже невозможно.
Заболевание не всегда сопровождается зудом – может протекать и бессимптомно.
Если у кого-то из членов семьи появились вши, необходимо:
– приобрести в аптеке средство для обработки от педикулеза с учетом возраста: на диметиконе – с 3 лет; бензилбензоате, эфирных и минеральных маслах – с 5 лет;
– обработать средством голову, после чего вымыть ее с шампунем;
– удалить механическим способом (руками или частым гребнем) погибших паразитов;
– надеть чистое белье и одежду;
– постирать постельное белье и одежду, прогладить горячим утюгом с паром;
– проводить периодические осмотры в течение месяца через каждые 7-10 дней.
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