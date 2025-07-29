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Под Уфой через суд изъяли участки, на которых расположено озеро

Прокуратура Уфимского района провела проверку публикации о том, что в селе под Уфой засыпают Лебединое озеро.

Фото: 2gis.ru/Денис

Двое жителей приобрели вблизи деревни Суровка несколько земельных участков, на которых расположено природное озеро Ольховое. Местные жители сообщали, что на них собираются построить дома отдыха.

При этом в соответствии с законодательством этот водоем не может быть предоставлен в частную собственность.

В ходе проверки подтвердилось, что озеро засыпают грунтом. Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о признании отсутствующим право собственности физических лиц на эти земельные участки.

Верховный суд республики удовлетворил требования прокурора и определил аннулировать записи о регистрации права собственности.

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