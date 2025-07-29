Под Уфой через суд изъяли участки, на которых расположено озеро

Прокуратура Уфимского района провела проверку публикации о том, что в селе под Уфой засыпают Лебединое озеро.
Двое жителей приобрели вблизи деревни Суровка несколько земельных участков, на которых расположено природное озеро Ольховое. Местные жители сообщали, что на них собираются построить дома отдыха.
При этом в соответствии с законодательством этот водоем не может быть предоставлен в частную собственность.
В ходе проверки подтвердилось, что озеро засыпают грунтом. Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о признании отсутствующим право собственности физических лиц на эти земельные участки.
Верховный суд республики удовлетворил требования прокурора и определил аннулировать записи о регистрации права собственности.
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