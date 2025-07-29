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Центробанк объяснил замедление инфляции в Башкортостане в июне

Годовая инфляция в Башкортостане в июне 2025 года составила 9,22 против 9,6% месяцем ранее. Инфляция в регионе замедлилась второй раз с начала текущего года – причины объяснили в Банке России.

Цены в Башкортостан в июне 2025 года, по данным Росстата, выросли на 0,37% к маю. Уровень инфляции остался ниже, чем в среднем по стране (9,4%).

В комментарии регулятора говорится, что с исключением сезонности цены в июне росли медленнее, чем в мае. Значительнее всего выросли в цене услуги.

Подорожали за месяц и продукты, но более сдержанно. Непродовольственные товары за месяц снизились в цене в условиях охлаждения потребительского спроса и укрепления рубля. В годовом сопоставлении рост цен по ним сложился заметно ниже, чем по продовольствию и услугам.

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