Стало известно, когда пустят «Ласточку» по маршруту Уфа – Челябинск

По этому маршруту пустят электропоезд «Ласточка»: это поезд нового поколения, каждый вагон в нем оборудован климатической установкой, розетками, специальными площадками для багажа, подъемниками для инвалидов и системами обеззараживания воздуха.

В первый рейс по маршруту Уфа – Челябинск «Ласточка» отправится первого августа 2025 года со станции Дема в 13:25 и прибудет в Челябинск в 23:05, то есть время в пути будет чуть дольше, чем на обычном поезде.

Стоимость проезда по маршруту Дема – Челябинск составит 1751 рубль. В период с первого сентября по 15 июня стоимость проезда для обучающих со скидкой в размере 50% составит 875,5 рубля.

Этот проект – первый в истории межрегиональный маршрут между Уфой и Челябинском в пригородном железнодорожном сообщении.