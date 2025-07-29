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Стало известно, когда пустят «Ласточку» по маршруту Уфа – Челябинск

АО «Башкортостанская ППК» совместно с Куйбышевской и Южно-Уральской железными дорогами запускает новый межрегиональный маршрут Уфа – Челябинск.

Фото: Минтранс Башкортостана

По этому маршруту пустят электропоезд «Ласточка»: это поезд нового поколения, каждый вагон в нем оборудован климатической установкой, розетками, специальными площадками для багажа, подъемниками для инвалидов и системами обеззараживания воздуха.

В первый рейс по маршруту Уфа – Челябинск «Ласточка» отправится первого августа 2025 года со станции Дема в 13:25 и прибудет в Челябинск в 23:05, то есть время в пути будет чуть дольше, чем на обычном поезде.

Стоимость проезда по маршруту Дема – Челябинск составит 1751 рубль. В период с первого сентября по 15 июня стоимость проезда для обучающих со скидкой в размере 50% составит 875,5 рубля.

Этот проект – первый в истории межрегиональный маршрут между Уфой и Челябинском в пригородном железнодорожном сообщении.

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