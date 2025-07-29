В Башкортостане МРОТ в 2026 году превысит 31 тыс. рублей

Минимальный размер оплаты труда – это минимум, который работодатель обязан выплачивать работнику в месяц при отработке нормы.

Ранее на сайте Минтруда России появилась информация о том, что средний МРОТ по стране в 2026 году увеличится на 20,7% и составит более 27 тыс. рублей.

«Принятые подходы к установлению минимального размера оплаты труда позволяют обеспечивать выполнение поручения президента по опережающему росту МРОТ.

С учетом сложившегося уровня медианной заработной платы в 2026 году минимальный размер оплаты труда предлагается установить на уровне 27093 рубля. Таким образом МРОТ увеличится на 20,7%, то есть – выше инфляции», – отметил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Министр труда Башкортостана Ленара Иванова, комментируя эту новость, отметила, что с учетом уральского коэффициента МРОТ в республике составит 31156,95 рубля.