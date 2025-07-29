В Уфе перекроют Шакшинский мост

Администрация Уфы сообщила о том, что в четверг, 31 июля, ночью введут временное ограничение движения транспорта на Шакшинском мосту.

Перекроют проезжую часть по всей ширине на период с 23:00 31 июля до 3:00 первого августа.

Ограничение связано с работами по монтажу стальных опорных частей.

Ранее глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил о том, что на ремонт этого моста из федерального бюджета привлекли почти два млрд рублей.