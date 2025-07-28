В Башкортостане возбуждено уголовное дело из-за некачественного ремонта дороги

В 2024 году между МКУ «Управление благоустройства» Бирска и ООО «Стройтехнологии» был заключен муниципальный контракт по ремонту дороги на улице Ленина на сумму более 16 млн рублей.

В ходе проверки выяснилось, что работы проведены не в полном объеме. При этом руководителем учреждения подписаны акты выполненных работ, на основании которых произведена оплата на сумму более четырех млн рублей.

В отношении директора МКУ «Управление благоустройства» возбуждено уголовное дело по части первой статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Также оперуполномоченными УФСБ России по РБ выявлен факт внесения данным должностным лицом заведомо ложных сведений в акты выполненных работ, в связи с чем возбуждено и расследуется уголовное дело по части первой статьи 292 УК РФ (служебный подлог).

Кроме того, проверкой установлено необоснованное завышение стоимости этого муниципального контракта, в связи с чем руководитель муниципального учреждения привлечен к административной ответственности.