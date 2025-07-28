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«Безобразная история»: Радий Хабиров раскритиковал глав муниципалитетов за неисполнение его указов

Сегодня, 28 июля, глава Башкортостана Радий Хабиров на совещании в правительстве коснулся вопроса обеспечения населенных пунктов местами для продажи садоводами овощей и фруктов, выращенных на своих участках.

«У меня тут в руках документ – безобразная история с местами для продаж садоводам. Мы об этом уже не раз говорили, и такое ощущение, что я кого-то уговаривать должен.

Мне что – надо эти фотографии всем показывать и главу, взрослого человека здесь за это спрашивать, что ли? Неужели это сложно – две доски прибить?

В следующий понедельник я буду показывать фотографии и вытаскивать на обратную связь глав муниципалитетов – спрашивать, почему это так.

Это не баловство. Я вам говорил, это маленькая вещь, безусловно, но эта маленькая вещь – звено в большой цепи событий, которые мы делаем для того, чтобы людям было важно, нужно и экономически выгодно работать в садах.

Я прекрасно понимаю, что ресурсов не хватает, но это смешно: один рабочий выйдет, два гвоздя вобьет, покрасит, уберет. И у вас всех есть комиссии – мы договаривались, что они будут следить, чтобы там не ботинки и не белье продавали, чтобы другие предприниматели не занимали эти места», – сказал Радий Хабиров.

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