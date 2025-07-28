В Минздраве Башкортостана рассказали, как улучшить состояние головного мозга

Полезные советы от Минздрава Башкортостана по сохранению здоровья важнейшего и одного из наиболее сложных органов человеческого организма – головного мозга.
В Минздраве отметили, что для того, чтобы мозг был здоровым, нужно держать его в тонусе. Важно придерживаться пяти основных принципов.
1. Умственная активность – решайте математические задачки или осваивайте новое хобби, узнавайте что-то новое.
2. Эмоциональное благополучие – стресс может заметно ухудшить работу мозга. Общайтесь с родными и близкими, будьте социально активны, а также занимайтесь йогой и делайте дыхательные упражнения.
3. Физическая активность – любые виды активности, даже простые прогулки на свежем воздухе, способствуют улучшению кровообращения и выделению гормонов удовольствия, что положительно сказывается на психическом состоянии.
4. Сбалансированное питание положительно отражается на когнитивных функциях. Убедитесь, что в вашем рационе достаточно овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов, рыбы и орехов. Эти продукты богаты питательными веществами, которые полезны для мозга.
5. Сон и отдых – старайтесь обеспечить себе достаточное количество сна, так как он необходим для хорошей работы мозга и улучшения памяти.
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