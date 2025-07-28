В Уфе за выходные произошло 72 ДТП

Госавтоинспекция Уфы отчиталась о результатах традиционных рейдов, прошедших на городских дорогах 26 и 27 июля.
Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 72 ДТП, пострадали 10 человек.
Пресечено 588 нарушений ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (93), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (25) и не уступавшие дорогу пешеходам (16).
Кроме того, оштрафовали 33 пешехода-нарушителя.
Задержали 22 водителей в состоянии опьянения, еще 11 отказались от прохождения медицинского освидетельствования.
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