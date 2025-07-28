В Уфе отключат воду в 2 районах

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с 28 июля по третье августа 2025 года.
29 июля
Калининский район, холодная вода, с 10:00 до 18:00:
Лермонтова – 24.
Вологодская – 20/3.
Орджоникидзе – 34.
Кировский район, холодная и горячая вода, с 10:00 до 20:00:
Чернышевского – 125, 125/1.
Мингажева – 107/1, 109/1.
Кирова – 46/1.
Кировский район, холодная вода, с 10:00 до 20:00:
Кирова – 39.
Цюрупы – 80, 82, 84.
31 июля
Калининский район, холодная вода, с 10:00 до 22:00:
Фурманова – 5, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 44а, 45, 45а, 46, 46г, 47, 48, 48а, 49, 50, 50а, 51, 52, 52а, 53, 54, 54а, 55, 56, 56а, 57, 58, 58а, 58б, 59, 59а, 59б, 59в, 59д, 60, 62а, 62б, 62в, 62г, 63, 66, 66б, 67, 68, 68б, 69/1, 71, 71а, 71в, 71г, 71д, 71е, 71ж, 71к, 73а, 73б, 73г, 75, 75а, 75б, 77, 77а, 77б, 77в, 79, 79а, 79б, 79г, 81а, 81б, 83, 83б, 85.
Мишкинская – 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а.
Фадеева – 1, 2, 6, 7, 8, 10, 12, 12а, 14.
Кецховели – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33.
Прессовая – 1, 2, 2а, 3, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 31, 33.
Дунайская – 1а, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32.
Хетагурова – 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 19, 22, 24.
Белинского – 1, 1а, 1б, 2б, 2в, 4, 6, 7, 7а, 7б, 8, 9, 10, 10б, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Байкальская – 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 151,152, 153, 154, 156, 158, 159, 160, 161.
Кировский район, холодная вода, с 10:00 до 24:00:
Генерала Горбатова – 7, 7/1, 7/2, 7/3, 7/5, 9, 9/1, 11/1.
Менделеева – 136/1, 136/2, 146/2.
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