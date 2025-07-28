В Уфе снесут жилой многоквартирный дом

Управление земельных и имущественных отношений администрации Уфы сообщает о планируемом изъятии для муниципальных нужд земельного участка и расположенных на нем жилых и нежилых строений.
Речь идет о здании с адресом улица Инициативная, 11 в Орджоникидзевском районе, а также о постройках, расположенных во дворе.
Жилое здание Минстрой признал аварийными и подлежащими сносу. Сколько человек на сегодняшний день проживает там – не уточняется.
Службе расселения поручено подготовить все документы, провести оценку изымаемых объектов недвижимости и заключить с жильцами соглашения о возмещении за изымаемые объекты недвижимости или договоры мены на предоставляемые жилые и нежилые помещения.
Комментарии (0)