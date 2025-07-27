Уфимке удалось вернуть 230 тыс. рублей, переведенные мошенникам

В январе 2024 года жительнице Уфы поступили звонки от неизвестных лиц, которые под предлогом проведения сверки банковских купюр убедили женщину передать курьеру деньги.

Курьер перевел полученные от потерпевшей более 230 тыс. рублей на дропперский счет, принадлежащий жителю Москвы, который предоставил свои данные мошенникам.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании похищенного, а также процентов за пользование чужими деньгами.

Требования прокурора удовлетворены в полном объеме: с владельца дропперского счета взыскали более 250 тыс. рублей.