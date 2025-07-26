В Уфе отремонтируют тротуары еще на нескольких улицах

Готовность на каждом объекте – более 80% – об этом в соцсетях сообщил глава администрации города Ратмир Мавлиев.

При этом мэр добавил, что благодаря экономии и дополнительному финансированию приведут в порядок и другие улицы:

– Кирова: от Мустая Карима до Ленина (по нечетной стороне);

– Достоевского: от Мустая Карима до Ленина (по четной и нечетной стороне), а также вдоль дома №38 по Карла Маркса;

– проспект Октября: от бульвара Саид-Галиева до Шафиева (по четной стороне);

– Карла Маркса: от Пушкина до Заки Валиди (по нечетной стороне);

– Спортивную: от Кармаскалинской до дома №27 по Спортивной;

– Шоссейную: от Гвардейской до дома №50 по Восточной;

– Сагита Агиша: от Степана Злобина до Менделеева;

– Миннигали Губайдуллина: от Лицея №94 до Менделеева и другие.

«От многих слышал скептические замечания, что после 450-летия Уфы благоустройство города остановится. На самом деле работа продолжается. Темпы не сбавляем, кроме того, в этом году объем обновленных и построенных тротуаров будет даже больше по сравнению с прошлым», – написал Ратмир Мавлиев.