В Уфе отремонтируют тротуары еще на нескольких улицах

В историческом центре Уфы завершается реконструкция пешеходных зон на участках улиц Цюрупы, Чернышевского и Мустая Карима.
Готовность на каждом объекте – более 80% – об этом в соцсетях сообщил глава администрации города Ратмир Мавлиев.
При этом мэр добавил, что благодаря экономии и дополнительному финансированию приведут в порядок и другие улицы:
– Кирова: от Мустая Карима до Ленина (по нечетной стороне);
– Достоевского: от Мустая Карима до Ленина (по четной и нечетной стороне), а также вдоль дома №38 по Карла Маркса;
– проспект Октября: от бульвара Саид-Галиева до Шафиева (по четной стороне);
– Карла Маркса: от Пушкина до Заки Валиди (по нечетной стороне);
– Спортивную: от Кармаскалинской до дома №27 по Спортивной;
– Шоссейную: от Гвардейской до дома №50 по Восточной;
– Сагита Агиша: от Степана Злобина до Менделеева;
– Миннигали Губайдуллина: от Лицея №94 до Менделеева и другие.
«От многих слышал скептические замечания, что после 450-летия Уфы благоустройство города остановится. На самом деле работа продолжается. Темпы не сбавляем, кроме того, в этом году объем обновленных и построенных тротуаров будет даже больше по сравнению с прошлым», – написал Ратмир Мавлиев.
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