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В Уфе на территории детсада рухнуло огромное дерево

Ежегодно из-за сильного ветра в городе падают и причиняют разрушения деревья. В этот раз все могло закончиться печально.

Видео прислали наши подписчики. Огромное дерево росло на территории детского сада №66 по улице Блюхера в Орджоникидзевском районе.

Сегодня, 25 июля, оно рухнуло на проезжую часть, повредив забор. Предварительно, никто не пострадал.

Ранее глава администрации Ленинского района Уфы Олег Котов объяснил необходимость вырубки деревьев в центре города их аварийным состоянием: даже если визуально растение вполне здоровое, внутри древесина трухлявая, а значит, они могут быть опасны.

В уфимском парке Победы вырубят деревья

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