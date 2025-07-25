В Уфе на территории детсада рухнуло огромное дерево

Видео прислали наши подписчики. Огромное дерево росло на территории детского сада №66 по улице Блюхера в Орджоникидзевском районе.

Сегодня, 25 июля, оно рухнуло на проезжую часть, повредив забор. Предварительно, никто не пострадал.

Ранее глава администрации Ленинского района Уфы Олег Котов объяснил необходимость вырубки деревьев в центре города их аварийным состоянием: даже если визуально растение вполне здоровое, внутри древесина трухлявая, а значит, они могут быть опасны.