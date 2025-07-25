В Башкортостане за неделю резко подешевели овощи

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали соль (1,53%), сухие молочные смеси (1,51%), печенье (1,21%) и яблоки (1,09%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели морковь (10,05%), картофель (8,47%), свекла (8,17%), капуста (4,38%), огурцы (3,92%), бананы (3,77%), лук (2,19%) и яйца (1,86%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.