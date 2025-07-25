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Реконструкция моста на границе Башкортостана и Татарстана завершена на 65%

Мост через реку Ик – это один из крупных объектов, которые приводят в нормативное состояние в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Фото: Минтранс Башкортостана

Сегодня, 25 июля, Минтранс Башкортостана сообщил о том, что этот мост на границе с Татарстаном готов на 65%.

Его протяженность составляет 238,5 м, подходов к сооружению – 431,5 м.

Уже выполнены устройство опор, монтаж и омоноличивание балок пролетного строения, устройство выравнивающего слоя. Также установили перила, отсыпали земляное полотно на подходе к мосту со стороны Октябрьского.

Мост долгое время находился в аварийном состоянии, и проезд по нему представлял опасность. Поэтому в 2024 году приступили к реконструкции сооружения.

В начале августа дорожники планируют уложить нижние слои асфальтобетона на мосту и подходах к нему. Реконструкция идет с опережением графика: все работы по контракту должны завершиться в 2026 году, но подрядчик готов ввести объект уже в 2025 году.

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