Реконструкция моста на границе Башкортостана и Татарстана завершена на 65%

Сегодня, 25 июля, Минтранс Башкортостана сообщил о том, что этот мост на границе с Татарстаном готов на 65%.

Его протяженность составляет 238,5 м, подходов к сооружению – 431,5 м.

Уже выполнены устройство опор, монтаж и омоноличивание балок пролетного строения, устройство выравнивающего слоя. Также установили перила, отсыпали земляное полотно на подходе к мосту со стороны Октябрьского.

Мост долгое время находился в аварийном состоянии, и проезд по нему представлял опасность. Поэтому в 2024 году приступили к реконструкции сооружения.

В начале августа дорожники планируют уложить нижние слои асфальтобетона на мосту и подходах к нему. Реконструкция идет с опережением графика: все работы по контракту должны завершиться в 2026 году, но подрядчик готов ввести объект уже в 2025 году.