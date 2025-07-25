В Минздраве Башкортостана рассказали, как не заразиться мышиной лихорадкой

Геморрагической лихорадкой заражаются обычно на природе, в садах или деревнях. Заражение происходит при контакте с предметами, загрязненными выделениями грызунов: травой, кустарником, валежником и наиболее излюбленными местами обитания мышей – сеном, соломой.

От момента заражения до проявления болезни проходит от двух до пяти недель.

Обычно заболевание начинается внезапно: с повышения температуры, головной боли, боли в мышцах, слабости. Затем начинаются боли в животе, пояснице, сухость во рту, резко нарушается работа почек. При появлении первых признаков следует немедленно обратиться к врачу.

Как сообщили в региональном Минздраве, для избежания заражения геморрагической лихорадкой следует:

– регулярно мыть руки с мылом, особенно перед едой;

– использовать рукавицы и респиратор во время работы при большом количестве пыли в любом месте, где могли бы быть мыши;

– проводить уборку помещений только влажным способом;

– хранить продукты в недоступном для грызунов месте;

– не есть поврежденные грызунами продукты;

– не пить сырую воду из открытых водоемов;

– не прикасаться к живым или мертвым грызунам без рукавиц или резиновых перчаток;

– регулярно привлекать специалистов для истребления грызунов на участках.