В Минздраве Башкортостана рассказали, как не заразиться мышиной лихорадкой

Мышиной лихорадкой (полное название – геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС)) можно заболеть в любое время года, но чаще всего заражаются летом и осенью.
Геморрагической лихорадкой заражаются обычно на природе, в садах или деревнях. Заражение происходит при контакте с предметами, загрязненными выделениями грызунов: травой, кустарником, валежником и наиболее излюбленными местами обитания мышей – сеном, соломой.
От момента заражения до проявления болезни проходит от двух до пяти недель.
Обычно заболевание начинается внезапно: с повышения температуры, головной боли, боли в мышцах, слабости. Затем начинаются боли в животе, пояснице, сухость во рту, резко нарушается работа почек. При появлении первых признаков следует немедленно обратиться к врачу.
Как сообщили в региональном Минздраве, для избежания заражения геморрагической лихорадкой следует:
– регулярно мыть руки с мылом, особенно перед едой;
– использовать рукавицы и респиратор во время работы при большом количестве пыли в любом месте, где могли бы быть мыши;
– проводить уборку помещений только влажным способом;
– хранить продукты в недоступном для грызунов месте;
– не есть поврежденные грызунами продукты;
– не пить сырую воду из открытых водоемов;
– не прикасаться к живым или мертвым грызунам без рукавиц или резиновых перчаток;
– регулярно привлекать специалистов для истребления грызунов на участках.
Комментарии (0)