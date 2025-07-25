В Башкортостане увеличат производство яиц и мяса

Глава Башкортостана Радий Хабиров провел очередное заседание инвестиционного комитета региона в формате «Инвестчас». Были рассмотрены новые инициативы в сельском хозяйстве, пищевой промышленности и сфере услуг.
Птицефабрика «Башкирская» (входит в ГК «Таврос») планирует расширить производство яиц на действующей площадке в селе Авдон Уфимского района, а также строительство в Благоварском районе комбикормового завода мощностью 30 тонн в час.
Это позволит увеличить объемы выпуска на 100 млн яиц в год – до 800 млн штук. В рамках реализации проекта на участке уже провели подготовительные работы и приступили возведению производственных корпусов. Общий объем инвестиций – 2,6 млрд рублей. Запуск новых мощностей позволит создать 65 рабочих мест.
«Башкирская мясная компания» хочет создать в Бижбулякском районе откормочную площадку на площади 190 га. Общий объем вложений – 3,2 млрд рублей с созданием 95 новых рабочих мест.
Компания «Вкусный мир» запустит в Иглинском районе производство хлебобулочных и кондитерских изделий, вложив в него порядка 136,5 млн рублей. На предприятии создадут 61 рабочее место.
Генеральный директор компании «Алан» Айрат Фаткуллин представил проект строительства гостиничного комплекса в деревне Дорогино Уфимского района.
Это будет отель общей площадью две тыс. кв. м с кафе и минимаркетом. Объем инвестиций составит 75 млн рублей, на объекте будут трудиться 12 специалистов.
Все перечисленные инвестпроекты получили статус приоритетных и льготы от государства.
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