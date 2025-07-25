В Башкортостане увеличат производство яиц и мяса

Птицефабрика «Башкирская» (входит в ГК «Таврос») планирует расширить производство яиц на действующей площадке в селе Авдон Уфимского района, а также строительство в Благоварском районе комбикормового завода мощностью 30 тонн в час.

Это позволит увеличить объемы выпуска на 100 млн яиц в год – до 800 млн штук. В рамках реализации проекта на участке уже провели подготовительные работы и приступили возведению производственных корпусов. Общий объем инвестиций – 2,6 млрд рублей. Запуск новых мощностей позволит создать 65 рабочих мест.

«Башкирская мясная компания» хочет создать в Бижбулякском районе откормочную площадку на площади 190 га. Общий объем вложений – 3,2 млрд рублей с созданием 95 новых рабочих мест.

Компания «Вкусный мир» запустит в Иглинском районе производство хлебобулочных и кондитерских изделий, вложив в него порядка 136,5 млн рублей. На предприятии создадут 61 рабочее место.

Генеральный директор компании «Алан» Айрат Фаткуллин представил проект строительства гостиничного комплекса в деревне Дорогино Уфимского района.

Это будет отель общей площадью две тыс. кв. м с кафе и минимаркетом. Объем инвестиций составит 75 млн рублей, на объекте будут трудиться 12 специалистов.

Все перечисленные инвестпроекты получили статус приоритетных и льготы от государства.