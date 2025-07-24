В Уфе благоустраивают территорию детского лагеря «Луч»

Лагерь, построенный более 50 лет назад, в последнее время выглядел очень запущенным. Сегодня, 24 июля, глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев сообщил о том, что сейчас там идут работы по благоустройству.

«Первые шаги в этом году уже сделали: капитальный ремонт наружного водопровода, душевых кабин, установка модульных туалетов, освещения, благоустройство прогулочной зоны.

Кроме того, создали здесь новый палаточный лагерь, тем самым увеличив охват детей. Плюс 50 детей в смену – это хороший результат. Далее в планах установка контрольно-пропускного пункта и ограждения по периметру.

Решили, что в следующем году будем приобретать новый быстровозводимый спальный корпус. Приведем в порядок озеро и его прилегающую территорию. Обсудили также вопрос установки теплиц, чтобы были элементы трудового воспитания», – рассказал Мавлиев, опубликовав в соцсетях эти фото.