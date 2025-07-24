Депутаты нашли серьезные нарушения в работе скандального уфимского пансионата «Печки-лавочки»

Подобные скандалы случались и раньше, но этот случай особенный, так как ситуация коснулась известного и легального заведения.

Депутаты Госсобрания побывали в пансионате «Печки-лавочки» и осмотрели его лично. По итогам обхода спикер парламента Константин Толкачев заявил следующее.

«Предварительно скажу, что на сегодня вопрос о приостановлении деятельности не стоит: угрозы жизни и здоровью людей нет. Но обнаружены серьезные нарушения – меры административного воздействия будут приняты».

Так, эксперты установили, что здание не соответствует нормативам: почти 50 постояльцев проживают в пансионате общей площадью около 500 кв. м, что вдвое меньше необходимого. На всех – одна душевая, отсутствуют медицинский кабинет и карантинная зона, нет условий для людей с инвалидностью. Не оборудованы отдельные места для хранения.

По итогам инспекции было принято решение провести работу со всеми частными пансионатами республики – таковых в регионе 18.

В парламенте пообещали также обсудить меры по регулированию деятельности подобных учреждений, нормативные правила и возможности передачи в пользование предпринимателям, которые открывают такие пансионаты, пустующих помещений школ.