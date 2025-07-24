В Башкортостане трое мужчин пойдут под суд за мошенничество на 27 млн рублей

С августа 2020 года по сентябрь 2022 года обвиняемые получили от государства более 27 млн рублей по программе субсидирования внутреннего туризма в рамках нацпроекта.

При этом они представляли недостоверные сведения в уполномоченную организацию относительно фактически предоставленных туристических услуг.

Теперь им грозит ответственность по частям третьей и четвертой статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размерах).

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Уфы для рассмотрения по существу. Пока что арестовано имущество обвиняемых на девять млн рублей.