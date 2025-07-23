В Башкортостан поступила первая партия вакцины против гриппа

Вакцинация — самый эффективный способ профилактики гриппа. Прививка формирует иммунитет, снижая риск тяжелого течения заболевания и возникновения осложнений.

Сегодня, 23 июля, республиканский Минздрав сообщил о том что, всего поступило порядка 220 тыс. доз вакцины. Планируется ее распределение для иммунизации детей и людей старше 60 лет. Также ожидается поставка следующих партий.

В Минздраве отметили также, что лучшее время для вакцинации — с сентября по ноябрь, за две-три недели до начала эпидемии. Важно помнить, что вакцина не вызывает заболевание, а лишь помогает организму выработать защитные антитела. Иммунитет после прививки сохраняется на протяжении 8-12 месяцев.