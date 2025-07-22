5 медиков из Башкортостана стали победителями конкурса «Лучший врач года»

Всероссийский конкурс врачей проводится с 2001 года под эгидой Минздрава России. Принять участие в нем могут врачи, стаж работы которых составляет не менее 10 лет, при этом не менее пяти лет в организации, которая выдвигает врача на конкурс.
В этом году победителями конкурса «Лучший врач года» стали пятеро медиков из Башкортостана.
Лучший онколог – Адип Арсланов из Нефтекамского филиала Республиканского онкологического центра.
Лучший участковый терапевт – врач городской больницы №13 Уфы Флюза Ахметзянова.
Лучший участковый педиатр – Эльза Лутфуллина, которая работает в Караидельской районной больнице.
Лучший стоматолог России – Эльвира Галиуллина из Республиканской стоматологической поликлиники.
Лучший акушер – сотрудница городской больницы Сибая Алита Борискова.
Еще два специалиста – эндокринолог РКБ им. Куватова Нажия Шамсутдинова и педиатр РДКБ Гульнара Якупова – вошли в тройку призеров конкурса.
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