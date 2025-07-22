Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

5 медиков из Башкортостана стали победителями конкурса «Лучший врач года»

Всероссийский конкурс врачей проводится с 2001 года под эгидой Минздрава России. Принять участие в нем могут врачи, стаж работы которых составляет не менее 10 лет, при этом не менее пяти лет в организации, которая выдвигает врача на конкурс.

В этом году победителями конкурса «Лучший врач года» стали пятеро медиков из Башкортостана.

Лучший онколог – Адип Арсланов из Нефтекамского филиала Республиканского онкологического центра.

Лучший участковый терапевт – врач городской больницы №13 Уфы Флюза Ахметзянова.

Лучший участковый педиатр – Эльза Лутфуллина, которая работает в Караидельской районной больнице.

Лучший стоматолог России – Эльвира Галиуллина из Республиканской стоматологической поликлиники.

Лучший акушер – сотрудница городской больницы Сибая Алита Борискова.

Еще два специалиста – эндокринолог РКБ им. Куватова Нажия Шамсутдинова и педиатр РДКБ Гульнара Якупова – вошли в тройку призеров конкурса.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: