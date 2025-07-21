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В Башкортостане за неделю резко подешевели некоторые продукты

Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные мониторинга цен на некоторые виды товаров в период с седьмого по 14 июля 2025 года.

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали помидоры (2,19%).

Умеренно поднялись цены на творог (2,19%), маргарин (1,36%), макароны (1,35%) и морковь (1,13%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели огурцы (9,17%), свекла (5,02%), картофель (3,74%), бананы (3,22%), яйца (2,5%) и капуста (2,29%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.

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