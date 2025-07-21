В Башкортостане строят и ремонтируют одновременно десятки мостов

По словам главы республики, сейчас одновременно идут работы на нескольких десятках мостов.

Четыре из них расположены на федеральных магистралях. Еще на 14, на трассах М-5 «Урал», М-7 «Волга» и Р-240, идет плановый ремонт.

В работе также – 16 мостов на региональных и муниципальных дорогах. Среди самых крупных объектов – мост через реку Ик возле города Октябрьского, на границе с Татарстаном. Он готов на три четверти, закончить строительство планируют в 2026 году.

На 70% готов мост через Быстрый Танып на трассе Дюртюли – Нефтекамск в Дюртюлинском районе – его тоже сдадут в следующем году. На этой реке параллельно реконструируют еще один мост, но уже в Бураевском районе.