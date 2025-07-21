В мэрии Уфы рассказали, как продвигается реконструкция улицы Пугачева

Сегодня, 21 июля, замначальника Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы Евгений Кулешов, отвечая на вопрос жительницы о реконструкции улицы, написал следующее.

«На июль 2025 года на участке улицы Пугачева устройство асфальтобетонного покрытия еще не завершено. По условиям проектной документации запланирована укладка третьего слоя асфальтобетонного покрытия.

Запуск движения по двум полосам в каждом направлении запланирован на сентябрь 2025 года».