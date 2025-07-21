Уфа вошла в топ-3 городов России по уровню предлагаемой зарплаты

Рекрутинговое агентство hh.ru провело исследование вакансий и запросов по городам-миллионникам России, чтобы подвести статистику предложений и ожиданий на рынке труда.
В тройку милионников по уровню предлагаемой зарплаты впервые поднялась Уфа:
1. Москва – 100 тыс. рублей в среднем;
2. Санкт-Петербург – 84,6 тыс. рублей;
3. Уфа – 75,2 тыс. рублей;
4. Екатеринбург и Красноярск – 75 тыс. рублей;
5. Новосибирск – 74,4 тыс. рублей.
Ожидаемый уровень зарплат в Уфе ниже предлагаемого, в Санкт-Петербурге – выше, в Москве совпадают.
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