В Уфе за 2 дня задержали 19 нетрезвых водителей

Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 29 ДТП, пострадали четыре человека.

Пресечено 547 нарушений ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (110), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (34) и не уступавшие дорогу пешеходам (25).

Кроме того, оштрафовали 42 пешеходов-нарушителей.

Задержали 19 водителей в состоянии опьянения, еще семеро отказались от прохождения медицинского освидетельствования.