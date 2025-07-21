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В Уфе из-за мероприятий и ремонта перекроют несколько улиц

Администрация Уфы и Минтранс Башкортостана предупреждают о введении ограничений движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

Фото: Минтранс Башкортостана

30 июля с 13:30 до 19:30 и первого августа с 8:30 до 14:30 перекроют центральные улицы:

– Пушкина – от Цюрупы до Ленина;

– Советскую – от Заки Валиди до Октябрьской Революции.

Ограничения связаны с проведением мероприятий, посвященных выпускникам Уфимского юридического института МВД России.

Кроме того, с сегодняшнего дня, 21 июля, до 28 июля будет закрыто движение на перекрестке улиц Воровского и Красноярской в связи со строительством наружного газопровода.

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