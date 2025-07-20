Прощай, солнце! Погода в Уфе 21-25 июля

Первые две недели июля в Уфе жаркими не назовешь, но и особых погодных сюрпризов, за исключением одного сильного ливня, не было. Рассказываем, чего ждать от погоды на следующей рабочей неделе.
По прогнозу Гидрометцентра, в Уфу с середины следующей недели придут дожди, температура снизится. Солнца будет очень мало.
Понедельник, 21 июля: до +30°, облачно, без осадков, в ночь на вторник – +18°, без осадков.
Вторник, 22 июля: до +26°, облачно, без осадков, в ночь на среду – +17°, дождь.
Среда, 23 июля: до +23°, облачно, дождь, в ночь на четверг – +16°, дождь.
Четверг, 24 июля: до +24°, облачно, дождь, в ночь на пятницу – +16°, небольшой дождь.
Пятница, 25 июля: до +24°, облачно с прояснениями, дождь, в ночь на субботу – +16°, небольшой кратковременный дождь.
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