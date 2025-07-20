В уфимском парке Победы вырубят деревья

Деревья будут пилить завтра, 21 июля. Будет задействована спецтехника, опасные зоны оградят лентами.

Как сообщили в мэрии города, это важно, так как аварийные деревья представляют потенциальную опасность. Своевременная уборка предотвращает несчастные случаи и сохраняет эстетику парка.

Основные дорожки парка при этом останутся открытыми для прогулок. Гуляющих в парке просят быть внимательными, соблюдать дистанцию от рабочих зон, обращать внимание на предупредительные знаки и слушать указания сотрудников.