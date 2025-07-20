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В уфимском парке Победы вырубят деревья

Администрация Уфы анонсировала работы по сносу аварийных деревьев в парке Победы и объяснила, почему это необходимо.

Фото: администрация Уфы

Деревья будут пилить завтра, 21 июля. Будет задействована спецтехника, опасные зоны оградят лентами.

Как сообщили в мэрии города, это важно, так как аварийные деревья представляют потенциальную опасность. Своевременная уборка предотвращает несчастные случаи и сохраняет эстетику парка.

Основные дорожки парка при этом останутся открытыми для прогулок. Гуляющих в парке просят быть внимательными, соблюдать дистанцию от рабочих зон, обращать внимание на предупредительные знаки и слушать указания сотрудников.

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