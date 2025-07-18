Власти Башкортостана включили в перечень приоритетных 3 инвестпроекта на 696 млн рублей

Один из включенных в перечень приоритетных проектов – инициатива компании «Батыр»: она предполагает создание нового придорожного комплекса вдоль трассы Уфа – Инзер – Белорецк.

Это будет гостиница с 10 комфортабельными номерами. В проект планируются вложить 21 млн рублей и создать 20 новых рабочих мест.

Статус приоритетного также получил проект создания высокоэффективного логистического комплекса для хранения и распределения овощей и фруктов в Уфимском районе. Инвестором выступает компания «Агровосток». Объем инвестиций в создание комплекса – 600 млн рублей, создадут 30 новых рабочих мест.

Также в перечень приоритетных включен проект компании «Стройиндустрия», который предполагает создание производства вторичного щебня в Уфе. Его будут получать путем переработки крупногабаритных отходов, образующихся при демонтаже зданий и сооружений. Производство обеспечит доступными материалами строительные и дорожные предприятия. Общий объем инвестиций составит 75 млн рублей с созданием 12 рабочих мест.