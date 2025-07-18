В Башкортостан придет антициклон

«Со смещением на территорию республики северо-западного антициклона атмосферное давление будет расти, ожидается погода преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью +9° – +14°, в северных и горных районах до +3°, днем +20° – +25°, по югу до +30°», – говорится в сообщении Башгидромета.

В Уфе, впрочем, по текущему прогнозу Гидрометцентра России, жара наступит только в воскресенье, 20 июля.

Завтра, 19 июля, ожидается до +21° днем и до +8° ночью, 20 июля – до +27° днем. Будет много солнца, осадков не обещают до середины следующей недели, так что планируем отдых на пляже.