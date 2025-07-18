В Башкортостане утвердили даты религиозных праздников в 2026 году

Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации республики.

В нем говорится, что Ураза-байрам в Башкортостане в 2026 году будут отмечать в пятницу, 20 марта, Курбан-байрам – в среду, 27 мая.

Таким образом, в марте следующего года будет два периода длинных выходных: с седьмого (субботы) по девятое число и с 20 по 22 включительно.

В мае также будем отдыхать с первого (пятница) по третье и с девятого (суббота) по 11 включительно. Последнюю неделю мая поделит пополам праздничный выходной день.