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В Башкортостане утвердили даты религиозных праздников в 2026 году

Премьер-министр правительства республики Андрей Назаров подписал постановление об утверждении дат проведения в 2026 году праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам.

Фото: Николай Рубцов

Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации республики.

В нем говорится, что Ураза-байрам в Башкортостане в 2026 году будут отмечать в пятницу, 20 марта, Курбан-байрам – в среду, 27 мая.

Таким образом, в марте следующего года будет два периода длинных выходных: с седьмого (субботы) по девятое число и с 20 по 22 включительно.

В мае также будем отдыхать с первого (пятница) по третье и с девятого (суббота) по 11 включительно. Последнюю неделю мая поделит пополам праздничный выходной день.

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