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Башкортостан вошел в топ-10 регионов с наибольшей аварийностью на дорогах

Аналитическое агентство «Промрейтинг» изучило статистику ГИБДД по ДТП, произошедшим за первое полугодие 2025 года, и составило антирейтинг регионов.

Всего с января по июль в целом по РФ произошло 55 964 дорожно-транспортных происшествия – это на 1,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Топ субъектов, в которых в этот период зафиксировано максимальное количество дорожно-транспортных происшествий, возглавила Москва (3715), следом идут Краснодарский край (2500) и Нижегородская область (1976).

Башкортостан (1265) замыкает топ-10 антирейтинга, однако есть положительная тенденция: по сравнению с таким же периодом прошлого года количество аварий на дорогах уменьшилось на 2,6%.

Улучшилась статистика и по ДТП с водителями в состоянии опьянения (102, -26,1%) – в этом антирейтинге регион занимает восьмую строчку.

Также республика заняла девятую позицию в антирейтинге регионов-лидеров по числу ДТП по вине пешеходов (116, -4,9%) и 10 по числу ДТП с участием детей-пешеходов (71, +2,9%).

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