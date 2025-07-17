УФАС оштрафовало «Башкирэнерго»

Несколько жителей обратилось в УФАС с жалобами на нарушение сроков подключения объектов к электросетям.

Были заключены соответствующие договоры, согласно которым подключение к сетям необходимо выполнить в течение шести месяцев. Однако в установленный срок работы не были выполнены, то есть компания нарушила условия договоров с потребителями и действующие нормативные акты в сфере электроэнергетики.

УФАС возбудило в отношении сетевой компании административное дело и назначило штраф. Пока дело рассматривалось, компания уже начала подключать объекты к электросетям.