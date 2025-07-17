В Башкортостане открыли участок трассы М-12 «Восток»

В Бураевском районе глава Башкортостана Радий Хабиров и руководитель Росавтодора Роман Новиков приняли участие в церемонии открытия участка Дюртюли – Ачит трассы М-12 «Восток».
Старт движению транспорта в режиме видеоконференции дал президент России Владимир Путин.
Он поздравил жителей со знаменательным событием, а также поблагодарил управленческие команды регионов и дорожников за эффективную работу.
В 2021 году скоростную дорогу Москва – Казань по поручению главы государства продлили до Екатеринбурга. Частью этого масштабного проекта стало строительство 275 км современной четырехполосной трассы от Дюртюлей до Ачита с бесконтактной системой оплаты проезда. Из них 205 км трассы проходит по территории Башкортостана.
С введением этого участка автомагистрали свяжут Санкт-Петербург и Москву с Екатеринбургом. Время в пути из Екатеринбурга в Москву сократится почти в два раза.
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