В Башкортостане открыли участок трассы М-12 «Восток»

Старт движению транспорта в режиме видеоконференции дал президент России Владимир Путин.

Он поздравил жителей со знаменательным событием, а также поблагодарил управленческие команды регионов и дорожников за эффективную работу.

В 2021 году скоростную дорогу Москва – Казань по поручению главы государства продлили до Екатеринбурга. Частью этого масштабного проекта стало строительство 275 км современной четырехполосной трассы от Дюртюлей до Ачита с бесконтактной системой оплаты проезда. Из них 205 км трассы проходит по территории Башкортостана.

С введением этого участка автомагистрали свяжут Санкт-Петербург и Москву с Екатеринбургом. Время в пути из Екатеринбурга в Москву сократится почти в два раза.