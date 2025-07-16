В Уфе 4 рабочих погибли при падении строительной люльки

В июне прошлого года с девятого этажа строящегося ЖК в Кировском районе рухнула строительная люлька с четырьмя рабочими.

От полученных травм двое мужчин скончались на месте, еще двое – спустя непродолжительное время в больнице.

Следствие считает, что директор строительной компании нарушил правила безопасности. Тот вину признает, ему грозит ответственность по части третьей статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, если это повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц).

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.