6,5-метрового Медведя-пасечника с ПМЭФ вернули в Уфу

6,5-метровую фигуру доставили в Уфу: теперь она встречает студентов и гостей кампуса на первом этаже.

Как отметили в пресс-службе правительства Башкортостана, медведь является частью уникального проекта «Берлога» и уже стал негласным символом научного потенциала республики.

«По задумке авторов, фигура Медведя-пасечника в кампусе – это не просто украшение, а символ того, что наука в Башкортостане находится под надежной защитой, имеет мощный фундамент и перспективы развития. Также этот символ-тотем показывает кампус как доброжелательное, человечное место, источник мудрости и новых открытий.

Национальная киберфизическая платформа "Берлога" – всероссийский проект по массовому вовлечению школьников в сферу технологий через полезные мобильные и видеоигры. Они дают возможность, играя, обучиться программированию, робототехнике, электронике и другим востребованным навыкам, и ориентируют ребят на профильные технические специальности, которые нужны стране», – сообщили в правительстве.