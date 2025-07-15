В Уфе началось строительство математического лицея

Рабочие уже приступили к его строительству – об этом сегодня, 15 июля, в соцсетях сообщил глава Минстроя Башкортостана Артем Ковшов.

На сегодняшний день уже выполнены подготовительные работы, началась копка котлована жилой части интерната.

«Этот важный проект станет значительным шагом в развитии образования и поддержке талантливой молодежи нашего региона.

Лицей рассчитан на 360 учеников и 250 спальных мест, с современными учебными корпусами, жилыми блоками, спортивной зоной, столовой, библиотекой и всеми необходимыми удобствами», – написал Ковшов, опубликовав эти рендеры.