Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Уфе началось строительство математического лицея

Математический лицей-интернат — масштабный образовательный проект, который реализуется по инициативе Радия Хабирова. Он расположится неподалеку от ВДНХ.

Рабочие уже приступили к его строительству – об этом сегодня, 15 июля, в соцсетях сообщил глава Минстроя Башкортостана Артем Ковшов.

На сегодняшний день уже выполнены подготовительные работы, началась копка котлована жилой части интерната.

«Этот важный проект станет значительным шагом в развитии образования и поддержке талантливой молодежи нашего региона.

Лицей рассчитан на 360 учеников и 250 спальных мест, с современными учебными корпусами, жилыми блоками, спортивной зоной, столовой, библиотекой и всеми необходимыми удобствами», – написал Ковшов, опубликовав эти рендеры.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: