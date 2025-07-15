Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Уфе проходят массовые проверки водителей

Сегодня, 15 июля, Госавтоинспекция Уфы предупредила о проведении профилактических мероприятий.

Фото: Госавтоинспекция Уфы

Как сообщили в Госавтоинспекции, массовые проверки водителей сегодня проходят «в разных районах города» – места расстановки патрулей не уточняются.

Цель проверки – «предупреждение нарушений правил дорожного движения, и пресечение управления водителями транспортных средств в состоянии опьянения, перевозку детей и пассажиров с нарушением требований законодательства РФ и другие нарушения дорожных правил.

За последние сутки в Уфе сотрудниками Госавтоинспекции зарегистрировано 38 ДТП, пострадали четыре человека.

Задержаны семеро водителей в нетрезвом состоянии, еще двое отказались от прохождения медицинского освидетельствования, оштрафовали 17 пешеходов-нарушителей.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: