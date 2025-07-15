В Уфе проходят массовые проверки водителей

Как сообщили в Госавтоинспекции, массовые проверки водителей сегодня проходят «в разных районах города» – места расстановки патрулей не уточняются.

Цель проверки – «предупреждение нарушений правил дорожного движения, и пресечение управления водителями транспортных средств в состоянии опьянения, перевозку детей и пассажиров с нарушением требований законодательства РФ и другие нарушения дорожных правил.

За последние сутки в Уфе сотрудниками Госавтоинспекции зарегистрировано 38 ДТП, пострадали четыре человека.

Задержаны семеро водителей в нетрезвом состоянии, еще двое отказались от прохождения медицинского освидетельствования, оштрафовали 17 пешеходов-нарушителей.