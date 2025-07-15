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В Башкортостане могут усложнить процедуру получения микрозаймов

В Госдуму внесен проект поправок в статью восьмую федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Законопроектом предлагается установить прямой запрет на заключение договоров микрозайма в электронной форме, в том числе с использованием простой электронной подписи или усиленной электронной подписи.

То есть для получения кредита в такой организации теперь нужно будет явиться в офис лично.

Законопроектом также предусматривается, что в случае нарушения указанного запрета микрофинансовая организация лишается права требовать исполнения обязательств по такому договору.

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