В Башкортостане могут усложнить процедуру получения микрозаймов

Законопроектом предлагается установить прямой запрет на заключение договоров микрозайма в электронной форме, в том числе с использованием простой электронной подписи или усиленной электронной подписи.

То есть для получения кредита в такой организации теперь нужно будет явиться в офис лично.

Законопроектом также предусматривается, что в случае нарушения указанного запрета микрофинансовая организация лишается права требовать исполнения обязательств по такому договору.