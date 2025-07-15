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В Башкортостане стартовал проект «Жилье РБ»

Проект «Жилье РБ» запустило правительство республики совместно с Ассоциацией застройщиков.

«Жилье РБ» – это сервис для тех, кто планирует приобрести жилье на территории Башкортостана в ближайшее время.

Суть проекта состоит в том, что жители в одном месте могут получить полную информацию обо всех доступных программах льготного кредитования и господдержки для покупки жилья. Там же вам помогут выбрать наиболее подходящий для покупки вариант без риэлторов.

«Хотим собрать весь жилой фонд от республиканских застройщиков и все действующие социальные программы на единой электронной площадке "Экосистема рынка жилья и ипотеки". До конца года завершим эту работу.

Если у нас все получится, а у нас получится, это хорошо повлияет на развитие жилищного строительства в республике, позволит сделать покупку жилья более доступной для населения», – рассказал о проекте премьер-министр республики Андрей Назаров.

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