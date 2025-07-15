В Уфе откроют новый филиал госфонда «Защитники Отечества»

Глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил о том, что в скором времени филиал фонда расположится в новом комфортном помещении на улице Советской.

«Специально выбрали это место рядом с Советской площадью и памятником генералу Шаймуратову, откуда мы провожали бойцов на защиту Родины и, верим, встретим их с победой.

Планируем разместить здесь службу социальных координаторов, кабинеты психологического приема и психологической разгрузки, демонстрационную комнату с образцами технических средств реабилитации, который фонд предоставляет бойцам с инвалидностью. Предусмотрим и удобную зону для проведения общественных мероприятий, встреч с участием подопечных госфонда. В этом же помещении будут вести прием специалисты военно-социального центра Министерства обороны России, которые оказывают действующим бойцам содействие в решении их вопросов», – рассказал Радий Хабиров.

Сейчас в здании идет ремонт: уже отремонтировали фасад, завершают демонтаж конструкций, прокладывают инженерные коммуникации. Проект сдадут в августе, а пока можно обратиться в филиал по улице Мингажева, 107.