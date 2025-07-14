Андрей Назаров: «"Иннопром" продемонстрировал, что Башкортостан остается одним из наиболее развитых в промышленном отношении регионов России»

Среди итогов участия глава правительства выделил следующие.

1. Презентация промышленного потенциала региона

«Мы представили стенд республики. В этом году он тоже был сделан совместно с БСК. Вместе с Радием Фаритовичем показали председателю российского правительства Михаилу Владимировичу Мишустину, какие электромоторы для беспилотных авиационных систем производим в республике и презентовали абсорбенты последнего поколения, которые производит БСК. Кроме того, продемонстрировали авиационный поршневой двигатель М105, произведенный нашим УМПО. Планируем выпускать их до тысячи единиц ежегодно».

2. Заключение контрактов с инвесторами

«Запускаем сооружение установки по выпуску абсорбирующих полимеров на площадке ООО "Газпром нефтехим Салават". Это важный проект, который вошел в перечень приоритетных в Российской Федерации. Объем инвестиций по нему составит 20 млрд рублей, что позволит уже в 2028 году закрывать потребности России в этом сырье. Уфимский турбинный завод будет заниматься созданием литейного производства лопаток газотурбинных двигателей. Также заключили контракт на строительство в Уфе крупного центра радиоэлектронного приборостроения и робототехники. Важным результатом считаю то, что удалось подписать дорожную карту со Сбером. В ближайшие два года запустим ряд совместных проектов. В том числе будем развивать вместе цифровую инфраструктуру».

3. Расширение международного сотрудничества

«У Башкортостана есть договоренность с белорусскими коллегами о масштабной закупке больших междугородних автобусов. Уже к осени проект будет готов. Есть прогресс в переговорах с китайским автомобильным концерном BYD – планируем сотрудничество с этой крупной компанией. Китайские коллеги собираются скоро посетить Уфу и обсудить детали совместной работы. Обе стороны в этом заинтересованы».

«"Иннопром" в этом году продемонстрировал, что Башкортостан остается одним из наиболее развитых в промышленном отношении регионов России. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом и будем стремиться развивать как те отрасли, в которых мы традиционно сильны, так и инновационные направления промышленного производства», – добавил Андрей Назаров.